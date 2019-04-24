Photo : KBS News

В РК растут цены на товары первой необходимости. Об этом сообщили в четверг в Корейской ассоциации организаций по защите прав потребителей, опубликовав результаты анализа цен на 38 наименований продуктов питания в 420 торговых точках Сеула за первый квартал. Как оказалось, цены на 21 из 38 наименований товаров выросли. В частности, цены на 10 наименований увеличились в среднем на 6,6%. Наиболее высокий рост цен продемонстрировали моющие средства, которые подорожали в среднем на 11% в годовом исчислении. Затем следуют рыбные сосиски, печенье, молоко, замороженные пельмени, минеральная вода, женские гигиенические прокладки. Их цены выросли на 6,8-9,7%.