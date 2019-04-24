В первом квартале прошлого года Сеул посетили 3 млн иностранных туристов

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В первом квартале прошлого года Сеул посетили 3 млн 30 тыс. иностранных туристов, что на 3,4% больше, чем в тот же период предыдущего года. Об этом сообщила в четверг мэрия Сеула. По её данным 41,2% иностранных туристов, побывавших в Сеуле в первом квартале прошлого года, посетили места съёмок южнокорейских телесериалов и развлекательных программ. Это на 8,8% больше, чем в аналогичный период позапрошлого года. 81% туристов назвали наилучшим опытом при посещении Сеула блюда корейской кухни, что на 7,6% больше. К числу наиболее вкусных корейских блюд большинство иностранных туристов отнесли жареную говядину пульгоги. Затем следуют рис с овощами - пибимпап, жареные куры, жареное подкожное сало с прослойками мяса самгёпсаль и роллы кимпап.