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Политика

Американские войска в РК провели учения с привлечением ПРО THAAD

Write: 2019-04-24 14:01:30Update: 2019-04-24 18:51:18

Photo : YONHAP News

Американские вооружённые силы, размещённые на Корейском полуострове, провели на прошлой неделе учения с привлечением комплексов ПРО THAAD,  развёрнутых в целях усиления защиты от северокорейских ракет.   В ходе учений, проходивших с 15 по 20 апреля на американской военной базе Camp Humphreys в городе Пхёнтхэке провинции Кёнгидо, проводились стрельбы холостыми зарядами.   Учения совпали по временем с проведением в КНДР испытаний того, что, по её утверждению, было «тактическим управляемым оружием нового типа». Как сообщил представитель штаба американских войск, учения позволили военнослужащим  продемонстрировать своё боевое мастерство и повысить боеготовность. Американские системы ПРО THAAD, как сообщалось ранее, развёрнуты на Корейском полуострове  «временно». 
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