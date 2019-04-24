Американские войска в РК провели учения с привлечением ПРО THAAD

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Американские вооружённые силы, размещённые на Корейском полуострове, провели на прошлой неделе учения с привлечением комплексов ПРО THAAD, развёрнутых в целях усиления защиты от северокорейских ракет. В ходе учений, проходивших с 15 по 20 апреля на американской военной базе Camp Humphreys в городе Пхёнтхэке провинции Кёнгидо, проводились стрельбы холостыми зарядами. Учения совпали по временем с проведением в КНДР испытаний того, что, по её утверждению, было «тактическим управляемым оружием нового типа». Как сообщил представитель штаба американских войск, учения позволили военнослужащим продемонстрировать своё боевое мастерство и повысить боеготовность. Американские системы ПРО THAAD, как сообщалось ранее, развёрнуты на Корейском полуострове «временно».