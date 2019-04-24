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Политика

МИД РК: Северокорейско-российский саммит может дать толчок переговорам о денуклеаризации

Write: 2019-04-24 14:50:06Update: 2019-04-24 16:14:41

МИД РК: Северокорейско-российский саммит может дать толчок переговорам о денуклеаризации

Photo : KBS News

Предстоящий северокорейско-российский саммит может дать толчок переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил во вторник на брифинге представитель министерства иностранных дел РК Ким Ин Чхоль. Он напомнил, что полная денуклеаризация и прочный мир на Корейском полуострове являются целями, которые разделяет Россия. Другой представитель южнокорейского внешнеполитического ведомства выразил надежду на то, что визит северокорейского лидера в Россию поможет процессу денуклеаризации, будет способствовать диалогу между двумя Кореями, а также между КНДР и США. 
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