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Экономика

Условия торговли в РК ухудшаются 16 месяцев подряд

Write: 2019-04-24 15:02:10Update: 2019-04-24 16:15:27

Условия торговли в РК ухудшаются 16 месяцев подряд

Photo : YONHAP News

В РК продолжается снижение экспортных и импортных цен, а условия торговли ухудшаются 16 месяцев подряд. Как сообщили в среду в Банке Кореи, индекс условий торговли, отражающий объём импорта, который страна может приобрести для каждой единицы экспорта,  составил в марте 92,27 пункта, что на 5,1% меньше, чем годом ранее. Данный показатель снижается с декабря 2017 года, не превышая отметки в 100 пунктов. Это означает, что импортные цены выше экспортных.  Индекс объёма экспорта снизился в марте на 3% в годовом исчислении до 151,16 пункта, а индекс объёма импорта составил 128,32 ункта, что на 6,1% меньше, чем в марте прошлого года. Объём южнокорейского экспорта сократился в марте на 8,2% в годовом исчислении. 
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