Условия торговли в РК ухудшаются 16 месяцев подряд

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В РК продолжается снижение экспортных и импортных цен, а условия торговли ухудшаются 16 месяцев подряд. Как сообщили в среду в Банке Кореи, индекс условий торговли, отражающий объём импорта, который страна может приобрести для каждой единицы экспорта, составил в марте 92,27 пункта, что на 5,1% меньше, чем годом ранее. Данный показатель снижается с декабря 2017 года, не превышая отметки в 100 пунктов. Это означает, что импортные цены выше экспортных. Индекс объёма экспорта снизился в марте на 3% в годовом исчислении до 151,16 пункта, а индекс объёма импорта составил 128,32 ункта, что на 6,1% меньше, чем в марте прошлого года. Объём южнокорейского экспорта сократился в марте на 8,2% в годовом исчислении.