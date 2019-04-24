РК и США обсуждают сотрудничество в области оборонных технологий

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23-25 апреля представители государственных ведомств по закупкам вооружений РК и США обсуждают пути развития двустороннего сотрудничества в области оборонных технологий. Как сообщили в Корейском агентстве оборонных закупок, ежегодное заседание подкомитета по технологическому сотрудничеству в рамках Консультативного совещания по вопросам совместной безопасности проходит на острове Чечжудо. В нём принимают участие около 250 представителей двух стран. Они обсуждают, в частности, такие вопросы как использование в оборонных исследованиях технологий, связанных с четвёртой промышленной революцией, а также способы обмена информацией между двумя странами.