Песня 'Boy with Luv' группы «Бантхан сонёндан» занимает восьмое место в чарте Billboard Hot 100

Photo : YONHAP News

Песня южнокорейского бойсбэнда «Бантхан сонёндан» (BTS) 'Boy With Luv' заняла восьмое место в чарте Billboard Hot 100 Singles. Таким образом, группа BTS улучшила собственный рекорд: песня 'Fake Love' сразу же после выхода заняла в июне прошлого года десятое место в данном чарте. 'Boy With Luv' - основной трек нового альбома группы 'Map of the Soul: Persona', выпущенного 12 апреля. Ещё одна песня BTS 'Make it Right' также вошла в Billboard Hot 100 Singles, заняв 95-е место. Одновременное включение двух песен одного исполнителя в Billboard Hot 100 Singles является редким случаем для зарубежных музыкантов и первым случаем для южнокорейских.