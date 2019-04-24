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Председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын прибыл во Владивосток для участия в северокорейско-российском саммите

Write: 2019-04-24 17:39:56Update: 2019-04-24 17:58:25

Председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын прибыл во Владивосток для участия в северокорейско-российском саммите

Photo : YONHAP News

Председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын прибыл в среду во Владивосток, где в четверг состоится северокорейско-российский саммит. На вокзале его встречали губернатор Приморского края Олег Кожемяко, замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов, посол России в КНДР Александр Мацегора. На привокзальной площади был выстроен военный оркестр почётного караула. Как сообщил ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, программа саммита «обычная» - беседа в узком составе, переговоры в составе делегаций, а затем официальный приём. Ким Чон Ын и Владимир Путин обсудят различные аспекты двусторонних отношений, в частности, состоится обмен мнениями по политическим, экономическим и культурно-гуманитарным вопросам. В центре внимания будет мирное решение ядерной проблемы Корейского полуострова. В Москве визит Ким Чон Ына считают важным событием с точки зрения содействия политико-дипломатическому урегулированию проблем Корейского полуострова и обеспечения безопасности Северо-Восточной Азии в целом,- подчеркнул Ушаков. Северокорейские СМИ сообщили, что лидера КНДР сопровождают в поездке заместители председателя ЦК ТПК Ким Пхён Хэ и О Су Ён, глава МИД Ли Ён Хо, начальник генштаба Корейской народной армии Ли Ён Гиль, первый заместитель министра иностранных дел Чхве Сон Хи и другие официальные лица. При этом супруга Ким Чон Ына в списке сопровождающих лиц не упоминается. Российскую сторону на переговорах, как сообщалось ранее, будут представлять вице-премьер Юрий Трутнев, глава МИД Сергей Лавров, министр транспорта Евгений Дитрих, министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, глава РЖД Олег Белозёров, заместитель министра энергетики Анатолий Яновский. 
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