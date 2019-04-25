Россия не будет настаивать на возобновлении шестисторонних переговоров

Переговоры лидеров КНДР и России во Владивостоке не преследуют цели побудить Пхеньян вернуться к шестистороннему формату переговоров по ядерному разоружению. Об этом заявил в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Такая формулировка неверна», сказал он. При этом пресс-секретарь российского президента отметил, что шестисторонние переговоры - это формат, который «призван способствовать нахождению развязок» в вопросах денуклеаризации Корейского полуострова. О том, что президент России Владимир Путин может предложить председателю госсовета КНДР Ким Чон Ыну вернуться к формату шестисторонних переговоров, сообщил в среду японский телеканал NHK со ссылкой на неназванного высокопоставленного российского представителя. Шестисторонние переговоры с участием двух Корей, США, Японии, Китая и России заморожены с 2008 года.