Рост южнокорейской экономики составил в первом квартале минус 0,3%

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В первом квартале этого года рост южнокорейской экономики составил минус 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Это самый низкий показатель за последние десять лет после глобального финансового кризиса, сообщили в Банке Кореи. Впервые после глобального кризиса рост экономики снизился в четвёртом квартале 2017 года. Тогда отметка составила минус 0,2%. В годовом исчислении экономический рост составил 1,8%. Это минимальная отметка с 2009 года. Главной причиной спада называют уменьшение инвестиций в производственные мощности на 10,8% и сокращение экспорта на 2,6%. На прошлой неделе Банк Кореи снизил прогноз роста отечественной экономики на этот год с 2,6% до 2,5%. В прошлом году экономический рост составил 2,7%, сократившись на 0,4% по сравнению с 2017 годом.