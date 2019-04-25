Мартовский уровень рождаемости в РК – самый низкий с 1981 года

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В феврале этого года количество новорождённых сократилось в РК на 6,9% в годовом исчислении, составив 25.700 человек. Это минимальная отметка с начала сбора соответствующей статистики в 1981 году. Как сообщили в Национальном статистическом управлении, такая ситуация связана с изменениями в структуре населения. Количество браков упало до минимальной с 1981 года отметки в 18.200. Коэффициент рождаемости - среднее число рождений у одной женщины за всю её жизнь при сохранении существующих уровней рождаемости – уменьшился в феврале до рекордно низкого уровня 0,98. Между тем, для поддержания численности населения на стабильном уровне в 51 млн человек коэффициент должен составлять 2,1.