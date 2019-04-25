РК и США обсудили передачу Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время

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Выполнение межкорейского соглашения в военной сфере позволило ослабить напряжённость на Корейском полуострове и внесло вклад в подготовку к передаче Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время. Такая оценка была сделана участниками 15-го заседания южнокорейско-американского диалога по совместной обороне (KIDD), которое проходило 23-24 апреля в Вашингтоне. Как сообщили в министерстве обороны РК, представители сторон приняли решение сохранять обороноспособность, продолжая реализацию всех договорённостей в сфере безопасности. Было принято решение в августе одновременно с совместными командно-штабными учениями провести проверку операционных возможностей южнокорейского командования. Участники заседания сошлись во мнении о необходимости обеспечения высокой боеготовности южнокорейской армии, решив продолжать совместную оценку состояния южнокорейских вооружённых сил посредством специального постоянного военного комитета. Они также договорились сохранять готовность к обеспечению безопасности РК, поддерживая усилия в достижении денуклеаризации КНДР. Стороны на переговорах представляли начальник управления оборонной политики министерства обороны РК Чон Сок Хван и помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Азии и Тихоокеанском регионе Дэвид Хэлви. 16-е заседание южнокорейско-американского диалога по совместной обороне решено провести во второй половине этого года в Сеуле.