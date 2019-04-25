Samsung Electronics вложит 115 млрд долларов в сферу системных полупроводников

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Компания Samsung Electronics планирует масштабные инвестиции в сферу системных полупроводников. Как сообщил в среду представитель компании, 133 трлн вон или 115 млрд долларов будут инвестированы в новые исследования и развитие, а также в производственные мощности в сфере системных полупроводников. В данный сектор будут дополнительно привлечены 15 тыс. специалистов. В соответствии с глобальным планом Semiconductor Vision 2030, к 2030 году в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы будет вложено 73 трлн вон, а в оборудование - 60 трлн вон. Таким образом, к 2030 году ежегодный объём инвестиций составит 11 трлн вон. Стратегия компании нацелена на создание промышленности системных полупроводников на государственном уровне, что будет достигаться, в том числе, за счёт расширения сотрудничества и взаимодействия с отечественными профильными предприятиями.