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Политика

Представители РК и Японии обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Write: 2019-04-25 11:03:50Update: 2019-04-25 11:07:05

Представители РК и Японии обсудили ситуацию на Корейском полуострове

24 апреля специальный представитель по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун и директор департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Как сообщили в МИД РК, представители двух стран в телефонном разговоре обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в создании режима мира и достижения денуклеаризации на Корейском полуострове. Кроме того, стороны обсудили результаты недавнего южнокорейско-американского саммита в Вашингтоне. 
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