Представители РК и Японии обсудили ситуацию на Корейском полуострове

24 апреля специальный представитель по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун и директор департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Как сообщили в МИД РК, представители двух стран в телефонном разговоре обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в создании режима мира и достижения денуклеаризации на Корейском полуострове. Кроме того, стороны обсудили результаты недавнего южнокорейско-американского саммита в Вашингтоне.