LG Electronics свернёт производство смартфонов в РК

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Компания LG Electronics приняла решение свернуть производство смартфонов внутри страны. В течение года будет закрыт завод в Пхёнтхэке провинции Кёнгидо. Производство, как предполагается, будет перенесено на завод во Вьетнаме. В настоящий момент LG Electronics имеет производственные линии в Пхёнтхэке, во Вьетнаме, в Бразилии и в Китае. Внутри страны преимущественно собираются девайсы премиум-класса. На заводе в провинции Кёнгидо работают 1.400 человек. На этот объект приходится от 10 до 20% всего производства смартфонов. Рассматривается план частичного увольнения сотрудников по собственному желанию и перевода на другие объекты. Подразделение компании Mobile Communication, ответственное за смартфоны, 16 кварталов подряд фиксирует дефицит платёжного баланса, накопленная сумма которого достигла 3 трлн вон или 2,5 млрд долларов. В LG Electronics заявили, что вышеуказанное решение принято в рамках стратегии по повышению доходности и укреплению глобальной конкурентоспособности отделения смартфонов.