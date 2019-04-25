Во Владивостоке проходит северокорейско-российский саммит

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25 апреля во Владивостоке проходят переговоры председателя госсовета КНДР Ким Чон Ына и президента России Владимира Путина. Лидеры двух стран встречаются на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском, где введены усиленные меры безопасности. Как сообщили в администрации российского президента, саммит продлится в общей сложности порядка четырёх часов – личная встреча продолжительностью около часа и трёхчасовая с участием делегаций. По окончании саммита состоится официальный ужин. Участники саммита обсуждают различные аспекты двусторонних отношений, в частности, обмениваются мнениями по политическим, экономическим и культурно-гуманитарным вопросам. В центре внимания - мирное решение ядерной проблемы Корейского полуострова. Открывая встречу, северокорейский лидер выразил надежду на то, что «она будет полезной для укрепления и развития традиционно дружественных отношений КНДР и России, которые имеют глубокие корни». Со своей стороны, Владимир Путин отметил, что визит лидера КНДР в Россию поможет урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Он также приветствовал усилия Пхеньяна по нормализации отношений с РК и США. В составе северокорейской делегации - два заместителя председателя ЦК ТПК Ким Пхён Хэ и О Су Ён, глава МИД Ли Ён Хо, начальник генштаба Корейской народной армии Ли Ён Гиль, первый заместитель министра иностранных дел Чхве Сон Хи. Российскую сторону представляют вице-премьер Юрий Трутнев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр транспорта Евгений Дитрих, министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, президент РЖД Олег Белозёров, заместитель министра энергетики Анатолий Яновский.