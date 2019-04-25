Внутренняя миграция в РК сократилась

Активность внутренней миграции в РК в марте значительно снизилась. По данным Национального статистического управления, в прошлом месяце в другие районы и населённые пункты переехали 641 тыс. человек. Это на 9,4% меньше, чем за тот же период прошлого года. Мартовский показатель оказался самым низким с 1975 года. Его снижение связано с неуклонным сокращением объёма операций купли-продажи недвижимости с ноября прошлого года. Так, по данным министерства сухопутных территорий и транспорта, количество таких операций в марте снизилось на 44,7% в годовом исчислении, составив 51.357. Это минимальная отметка с марта 2006 года. 65,3% миграции составили переезды в пределах отдельных городов и провинций. Коэффициент внутренней миграции, рассчитываемый из отношения количества переезжающих на 100 человек, снизился на 1,5%, составив 14,7%.