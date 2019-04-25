Экспорт венчурных компаний РК в первом квартале сократился

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В первом квартале этого года экспорт южнокорейских венчурных компаний сократился на 2,7% в годовом исчислении, составив 453 тыс. долларов. Об этом сообщили в Корейской ассоциации внешней торговли. Снижение показателя фиксируется впервые с четвёртого квартала 2017 года. Максимальная отметка в 19 млрд 990 млн долларов регистрировалась в прошлом году. Нынешнее снижение связано с ухудшением показателя в отношении полупроводников, а также поставок в Китай, Гонконг и на Тайвань. Между тем, отмечен рост экспорта в США и Вьетнам.