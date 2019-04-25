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Министерство экологии РК подготовило проект дополнительного бюджета, направленного на решение проблемы микропыли объёмом 1 трлн 64,5 млрд вон или 919,5 млн долларов. В первую очередь планируется выделить средства на проекты по сокращению выбросов микропыли в промышленности, логистической сфере и частном секторе. Кроме того, решено в 2,7 раза увеличить списание старых дизельных автомобилей. Бюджет, связанный с переходом старого грузового транспорта на новые автомобили с газовыми двигателями, будет увеличен в пять раз. Планируется уделить внимание системе мониторинга уровня выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целях решения проблемы незаконных выбросов. 553 подземные станции метро будут оснащены датчиками микропыли для предоставления точной информации о состоянии воздуха. Значительные субсидии будут направлены на увеличение количества зарядных станций для электромобилей и заправочных станций для водородных автомобилей. Проект дополнительного бюджета будет направлен в Национальное собрание 25 апреля.