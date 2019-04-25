В суд направлен иск по делу бывшего министра экологии и представителя администрации президента

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Прокуратура Восточного административного округа Сеула направила в суд иск против бывшего секретаря администрации президента по кадровым вопросам Син Ми Сук и бывшего министра экологии Ким Ын Гён по делу о вмешательстве в кадровые вопросы учреждений, подведомственных министерству. Они подозреваются в оказании давления на сотрудников подведомственных министерству учреждений, которых в конце 2017 - начале 2018 года вынуждали добровольно свои должности. Все они были назначены при прежнем правительстве. Из 15 человек, от которых потребовали подать заявления об уходе, в действительности уволились 13. Кроме того, указывается, что Син Ми Сук и Ким Ын Гён злоупотребляли полномочиями в процессе назначения на важные посты определённых лиц. В частности, речь идёт о назначении на руководящую должность человека по фамилии Пак, несмотря на то, что он не прошёл первый отборочный тур. При этом все остальные кандидатуры были сняты. Син Ми Сук и Ким Ын Гён отвергают все обвинения.