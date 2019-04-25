Лидеры КНДР и России завершили личную встречу и продолжают переговоры в расширенном составе

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25 апреля во Владивостоке проходят переговоры председателя госсовета КНДР Ким Чон Ына и президента России Владимира Путина. Лидеры двух стран встречаются на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском. Личная встреча двух лидеров за закрытыми дверями продолжалась около двух часов, что вдвое дольше, чем планировалось. Следующим этапом стали переговоры в расширенном составе, которые, как запланировано, продлятся три часа. Открывая их, северокорейский лидер выразил уверенность в том, что саммит будет «очень полезным», поскольку он «поможет сделать отношения двух стран более прочными, здоровыми и ориентированными в будущее». В свою очередь, Владимир Путин называл личную встречу с Ким Чон Ыном «обстоятельной». Он выразил надежду на то, что отношения между двумя странами будут развиваться, а в ходе переговоров удастся «найти хорошее решение для урегулирования ситуации на Корейском полуострове».