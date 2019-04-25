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Майкл Помпео: Денуклеаризация Севера зависит от стратегического решения Ким Чон Ына

Write: 2019-04-25 16:24:44Update: 2019-04-25 16:28:11

Майкл Помпео: Денуклеаризация Севера зависит от стратегического решения Ким Чон Ына

Photo : YONHAP News

Денуклеаризация Севера зависит от стратегического решения председателя Госсовета КНДР Ким Чон Ына. Об этом заявил 24 апреля в интервью CBS госсекретарь США Майкл Помпео. Говоря о перспективах дальнейших переговоров по этому вопросу, он назвал их непростыми и требующими усилий. Помпео подчеркнул, что США не повторят прежних ошибок, приведших к неудачам, отметив отсутствие каких-либо сроков ведения переговоров. Под стратегическим решением, озвученным Помпео, подразумевается понимание в КНДР того, что ядерное оружие является не гарантией сохранения северокорейского политического режима, а угрозой ему. «Достижение таких перемен является огромным вызовом для этой страны», отметил госсекретарь. 
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