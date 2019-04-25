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Политика

Президент РК вручил новым членам Конституционного суда удостоверения о назначении

Write: 2019-04-25 16:27:24Update: 2019-04-25 16:29:14

Президент РК вручил новым членам Конституционного суда удостоверения о назначении

Photo : YONHAP News

25 апреля президент РК Мун Чжэ Ин вручил новым членам Конституционного суда Ли Ми Сон и Мун Хён Бэ удостоверения о назначении. В оппозиционной партии Свободная Корея потребовали отставки Ли Ми Сон, указывая на наличие неких проблем с ценными бумагами. Мун Чжэ Ин пока не прокомментировал эту ситуацию. Ранее он призвал парламент одобрить кандидатуры членов Конституционного суда до 18 апреля. Однако это не было сделано в установленные сроки. В этой связи глава государства провёл процедуру одобрения в одностороннем порядке. Представитель администрации президента РК Юн До Хан заявил, что такие меры были приняты во избежание ситуации, когда Конституционный суд работает в неполном составе. 
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