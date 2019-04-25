Прокуратура отклонила запрос бывшего президента РК Пак Кын Хе о приостановлении исполнения наказания

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Прокуратура Центрального административного округа Сеула отклонила запрос бывшего президента РК Пак Кын Хе «о приостановлении исполнения наказания» в её отношении. Данное решение было принято 25 апреля комитетом по вопросам исполнения наказаний. Вердикт комитета передан главе прокуратуры Центрального административного округа Сеула Юн Сок Рёлю, который должен утвердить его. 17 апреля адвокат Ю Ён Ха, представляющий интересы Пак Кын Хе, направил в прокуратуру прошение о приостановлении исполнения наказания в связи с состоянием здоровья осуждённой. В этой связи 22 апреля проведена проверка состояния здоровья Пак Кын Хе.