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Прокуратура отклонила запрос бывшего президента РК Пак Кын Хе о приостановлении исполнения наказания

Write: 2019-04-25 17:13:23Update: 2019-04-25 17:45:55

Прокуратура отклонила запрос бывшего президента РК Пак Кын Хе о приостановлении исполнения наказания

Photo : YONHAP News

Прокуратура Центрального административного округа Сеула отклонила запрос  бывшего президента РК Пак Кын Хе «о приостановлении исполнения наказания» в её отношении. Данное решение было принято 25 апреля комитетом по вопросам исполнения наказаний. Вердикт комитета передан главе прокуратуры Центрального административного округа Сеула Юн Сок Рёлю, который должен утвердить его. 17 апреля адвокат Ю Ён Ха, представляющий интересы Пак Кын Хе, направил в прокуратуру прошение о приостановлении исполнения наказания в связи с состоянием здоровья осуждённой. В этой связи 22 апреля проведена проверка состояния здоровья Пак Кын Хе. 
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