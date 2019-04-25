Изменения во внешнеполитическом аппарате КНДР могут оказать влияние на диалог с США

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В настоящий момент внимание всего мира сосредоточено на саммите КНДР и России во Владивостоке. Но помимо этого интерес вызывает и другой вопрос, а именно изменения во внешнеполитических кругах Севера, участвовавших в контактах с США. В первую очередь, отмечается отсутствие в списке делегации, сопровождающей Ким Чон Ына, заместителя председателя ЦК ТПК Ким Ён Чхоля. Ранее сообщалось о том, что на посту главы отдела Единого фронта ЦК ТПК его заменил другой человек. Он отвечал за северокорейско-американские переговоры, поддерживая контакты с Майклом Помпео. Он дважды встречался с американским президентом Дональдом Трампом. Его замена, по мнению экспертов, может быть частью мер, связанных с безрезультатностью ханойского саммита. После встречи во Вьетнаме Пхеньян продолжительное время сохранял молчание. Высказывались предположения, что это может быть связано с пересмотром стратегии диалога и реструктуризацией аппарата, отвечавшего за контакты с США. В подтверждение этого можно отметить исчезновение из поля зрения спецпредставителя госсовета КНДР по американским вопросам Ким Хёк Чхоля и быстрое продвижение Чхве Сон Хи до должности первого заместителя главы МИД КНДР и члена Госсовета. В настоящий момент трудно делать конкретные выводы, в том числе и о том, завершено ли формирование новой внешнеполитической команды. Но ясно одно – эти перемены могут сгладить дальнейший диалог СК и США.