Президент РК призвал предоставить КНДР многосторонние гарантии безопасности

Photo : YONHAP News

Президент России Владимир Путин считает необходимым предоставить Пхеньяну международные гарантии безопасности в рамках усилий по денуклеаризации и установлению прочного мира на Корейском полуострове. В ходе состоявшейся в четверг во Владивостоке встречи с журналистами по окончании переговоров с председателем госсовета КНДР Ким Чон Ыном российский президент также сказал, что многосторонние переговоры по денуклеаризации Севера, в том числе и шестисторонние, могут возобновиться, «если возникнет такая необходимость». По его мнению, многосторонний формат переговоров необходим по той причине, что двусторонних договорённостей вряд ли будет достаточно для принятия серьёзных решений. Именно поэтому российский президент считает шестисторонний формат полезным для выработки международных гарантий безопасности. Владимир Путин заявил также о важности трёхсторонних экономических проектов с участием двух Корей и России.