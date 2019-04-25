Минобороны РК: Южнокорейско-американские военные учения не нарушают межкорейских договорённостей

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Учения, которые южнокорейские военные проводят совместно с США, не противоречат межкорейским договорённостям в военной области от 19 сентября прошлого года. Более того, южнокорейская сторона прилагает усилия для того, что оно выполнялось в полной мере. Об этом заявил 25 апреля на брифинге представитель минобороны РК Чхве Хён Су. Он отметил, что в настоящий момент составляется программа его реализации на этот год. Таким образом в Сеуле прокомментировали заявление комитета КНДР по мирному объединению родины, опубликованное 25 апреля агентством ЦТАК. В нём говорится, что «южнокорейско-американские учения представляют собой вероломный акт», который идёт вразрез с усилиями, направленными на сохранение мира на Корейском полуострове. Имеются в виду начавшиеся на этой неделе авиационные учения, которые проводятся в сокращённом масштабе.