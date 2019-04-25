Ким Чон Ын: Мир на Корейском полуострове полностью зависит от позиции США

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Безопасность и мир на Корейском полуострове полностью зависят от дальнейших действий США. Как сообщает в пятницу агентство ЦТАК, об этом заявил в ходе состоявшегося накануне во Владивостоке северокорейско-российского саммита председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын. Поскольку США на недавнем северокорейско-американском саммите заняли «одностороннюю и недружественную позицию», ситуация на Корейском полуострове и в регионе находится в состоянии застоя. Он «дошла до опасной грани, чреватой возвратом к начальной точке», и КНДР будет готова к разным ситуациям. Оценивая сам саммит, ЦТАК сообщает, что стороны провели серьёзное обсуждение и обменялись оценками по развитию политической ситуации на Корейском полуострове, а Ким Чон Ын пригласил российского президента Владимира Путина посетить Пхеньян в любое удобное время. Путин принял приглашение.