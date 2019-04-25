Министр обороны РК встретился с делегацией Сената США

Photo : YONHAP News

24 апреля министр обороны РК Чон Гён Ду встретился с прибывшей в Сеул делегацией Сената США. Министр призвал американских сенаторов оказать поддержку союзу РК и США, ознакомив их с ситуацией в сфере безопасности на Корейском полуострове. Чон Гён Ду заявил, что южнокорейско-американский союз силён как никогда. По его словам, нынешний прогресс в закреплении мира на Корейском полуострове стал возможен благодаря широкой поддержке американского парламента. Министр отметил, что налаживание доверия между Югом и Севером путём выполнения межкорейского соглашения в военной сфере от 19 сентября вносит вклад в достижение единой для Сеула и Вашингтона цели – денуклеаризации КНДР. Представители делегации, в свою очередь, отметили, что нынешний визит в РК дал возможность повысить понимание усилий южнокорейского правительства по денуклеаризации и подтвердить крепость союза Сеула и Вашингтона.