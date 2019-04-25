Пхеньян подверг критике южнокорейско-американские военные учения

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Комитет КНДР по мирному объединению родины подверг критике южнокорейско-американские военные учения, проходящие на Юге, назвав их «вероломным актом», который идёт вразрез с усилиями, направленными на сохранение мира на Корейском полуострове. В заявлении, опубликованном в четверг агентством ЦТАК, говорится, что учения военных РК и США являются вызовом Пханмунчжомской и Пхеньянской декларациям прошлого года. Подобные провокационные действия могут сделать неизбежными ответные шаги со стороны северокорейской армии. С 22 апреля РК и США проводят учения ВВС в сокращённом формате, заменив ими более масштабные манёвры Max Thunder.