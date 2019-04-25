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Потребительские настроения в РК улучшаются пять месяцев подряд. Как сообщили в пятницу в Банке Кореи, индекс потребительских настроений составил в апреле 101,6 пункта. Это на 1,8 пункта выше, чем в предыдущем месяце. Если отметка превышает сто пунктов, это указывает на оптимистичное отношение жителей страны к своему будущему и будущему экономики. Показатель ниже ста пунктов свидетельствует об обратном. Показатель растёт с декабря прошлого года. На этот раз впервые с сентября прошлого года была превышена отметка в 100 пунктов. В Банке Кореи отметили, что нынешний рост можно объяснить влиянием стабилизации потребительских цен и рынка недвижимости, а также надеждами относительно дополнительного бюджета по поддержке экономики. Между тем, индекс оценки нынешней экономической ситуации вырос на 4 пункта до 74 пунктов, показатель прогнозов на дальнейшее развитие ситуации вырос на 2 пункта до 81 пункта. Индекс оценки условий жизни вырос на 2 пункта до 93 пунктов.