ОЭСР: В ближайшие 20 лет роботы могут занять 14% существующих рабочих мест

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В связи с ускоренной автоматизацией производства в ближайшие 20 лет роботы могут занять 14% существующих сегодня рабочих мест. Об этом сообщает Организация экономического сотрудничества и развития, отметив необходимость создания механизма, который будет помогать рабочим в адаптации к технологическим изменениям. Отмечается, что на фоне распространения робототехники 32% рабочих мест ожидает значительная реструктуризация. Такие перемены окажут серьёзное влияние на 45% существующих вакансий, что может привести к большим проблемам социального и политического характера.