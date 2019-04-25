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Наука

ОЭСР: В ближайшие 20 лет роботы могут занять 14% существующих рабочих мест

Write: 2019-04-26 11:23:54Update: 2019-04-26 12:25:30

ОЭСР: В ближайшие 20 лет роботы могут занять 14% существующих рабочих мест

Photo : YONHAP News

В связи с ускоренной автоматизацией производства в ближайшие 20 лет роботы могут занять 14% существующих сегодня рабочих мест. Об этом сообщает Организация экономического сотрудничества и развития, отметив необходимость создания механизма, который будет помогать рабочим в адаптации к технологическим изменениям. Отмечается, что на фоне распространения робототехники 32% рабочих мест ожидает значительная реструктуризация. Такие перемены окажут серьёзное влияние на 45% существующих вакансий, что может привести к большим проблемам социального и политического характера. 
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