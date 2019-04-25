У домохозяйств с невысоким доходом основные расходы приходятся на продовольствие

В прошлом году наибольшую долю расходов южнокорейских домохозяйств составили продукты питания. Как сообщили в Национальном статистическом управлении, в 2018 году среднемесячные расходы домохозяйств снизились на 0,8% в годовом исчислении, составив 2 млн 538 тыс. вон или 2.188 долларов. Из них на продовольственные товары пришлось 14,4%, на жильё -13,8%, на транспорт - 13,7%. При этом у домохозяйств с доходом менее 1 тыс. долларов расходы составили 1.097 долларов. Затраты на продовольствие составили 21,1% этой суммы, почти столько же ушло на жильё. Отмечается снижение расходов на досуг и культуру. Среди семей с доходом свыше 7 тыс. долларов расходы составили 4,5 тыс. долларов. При этом основную часть расходов составили транспортные - 16%. Кроме того, выросли траты на досуг и развлечения. Разница в объёме расходов на образование в двух группах составила 17,5 раза, а на развлечения - 8,2 раза.