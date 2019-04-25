Лидер КНДР возложил цветы к мемориалу во Владивостоке

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26 апреля председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын возложил цветы к мемориалу «Боевая слава Тихоокеанского флота» во Владивостоке. Мероприятие было сначала отменено, но затем состоялось на два часа позже, чем планировалось. С чем связаны изменения в программе визита, не сообщается. Полагают, что отмена могла быть связана с излишним вниманием прессы, представители которой собрались у места проведения церемонии задолго до её начала. Причиной мог быть также сильный дождь в первой половине дня. Как сообщает ТАСС, у мемориала выстроился почётный караул в парадной форме. Ким Чон Ын, снял шляпу, а затем поправил ленточку на венке. Далее состоялась минута молчания.