Северокорейский лидер Ким Чон Ын завершил визит в Россию

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Северокорейский лидер Ким Чон Ын завершил трёхдневный визит в Россию. Его поезд отправился 26 апреля в 15:30 по местному времени от вокзала Владивостока. На вокзале состоялась церемония проводов, в которой приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, замглавы МИД России Игорь Моргулов и посол России в КНДР Александр Мацегора. Поезд отправился к пограничной станции Хасан. Расстояние в 300 километров поезд преодолеет за 7-9 часов.