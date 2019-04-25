В Кояне открылась Международная выставка цветов

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26 апреля в городе Кояне провинции Кёнгидо состоялось открытие крупнейшей в стране Международной выставки цветов. Она будет проходить с 26 апреля по 12 мая. На этот раз мероприятие проводится в 13-й раз. Посетители смогут увидеть огромное разнообразие цветов. Так, вниманию посетителей предлагаются около ста открытых садов. Свои композиции подготовили известные флористы из Венгрии, Бельгии и Японии. Всего в выставке принимают участие 355 компаний из 30 стран мира и 15 зарубежных профильных госучреждений. Мероприятие проходит в Озёрном парке района Ильсан города Кояна и в районе Цветочной отрасли Вондан.