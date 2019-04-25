Северокорейские СМИ призвали Сеул действовать самостоятельно

Северокорейские СМИ в очередной раз обрушились с критикой на США и южнокорейско-американский союз, отметив необходимость самостоятельно разрешать проблемы в межкорейских отношениях. 26 апреля пропагандистский сайт «Уриминчжоккири» опубликовал статью, в которой Пханмунчжомская декларация от 27 апреля названа декларацией народного единства и суверенитета. В статье говорится, что её тщательное исполнение является дорогой к мирному будущему Корейского полуострова и развитию межкорейских отношений. Авторы статьи также указали, что Юг должен проявить чёткую позицию и действовать, не оглядываясь на кого бы то ни было. Таким образом, Север, судя по всему, наращивает давление на Юг. Другое северокорейское пропагандистское издание «Мэари» сообщило: «Южнокорейская сторона должна понимать, что закупка американского оружия и другое военное сотрудничество лишь усиливают страдания народа, являясь проявлением подчинения Вашингтону, которое приведёт к нарушению мира и стабильности на Корейском полуострове.