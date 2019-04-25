В РК стремительно растёт рынок товаров для домашних животных

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В этом году объём южнокорейского рынка товаров для домашних животных, как ожидается, составит почти 2 трлн вон или 1,5 млрд долларов. На это указывают данные компании Euromonitor International. Это практически в два раза больше, чем в 2011 году. Среднегодовой рост рынка за последние пять лет составлял 11%. В прошлом году объём рынка составил 1 млрд 400 млн долларов, увеличившись на 6,3% в годовом исчислении. Большую роль в таком росте играет большой спрос на товары для домашних кошек. Эксперты указывают на прогнозы о продолжении данной тенденции и активном развитии соответствующей отрасли.