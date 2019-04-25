Уровень реализации госбюджета РК составил 32,3%

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В первом квартале этого года в РК реализация госбюджета достигла 32,3%. По данным министерства планирования и финансов, показатель составил 94 трлн 400 млрд вон или 81 млрд долларов. Это на 2,2% больше, чем планировалось изначально. Кроме того, нынешняя отметка является самой высокой за последние три года. 5 трлн 200 млрд вон уже выделены на создание рабочих мест, 12 трлн 300 млрд вон - на развитие социальной сферы, 3 трлн вон - на улучшение условий жизни населения. Бюджет регионального образования выполнен на 36%. Правительство намерено уделить внимание проверке реального исполнения бюджета на местах.