Японская компания Nomura снизила прогноз роста экономики РК

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Японская финансовая холдинговая компания Nomura снизила прогноз роста южнокорейской экономики на этот год с 2,4% до 1,8%. Также была отмечена возможность снижения Банком Кореи учётной ставки. Об этом сообщил 26 апреля представитель компании Минору Ногимори. По его словам, снижение прогноза связано с результатами анализа статистики экспорта и состояния ВВП. Указывается, что инвестиции в производственные мощности в первом квартале этого года снизились на 10,8% по сравнению с предыдущим кварталом, а объём ВВП уменьшился на большее значение, чем предполагалось. В Nomura предположили, что до первого квартала 2020 года Банк Кореи может дважды снизить учётную ставку до уровня 1,25%.