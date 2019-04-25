Экспорт южнокорейских автомобилей растёт

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В первом квартале этого года зафиксировано увеличение южнокорейского экспорта автомобилей. По данным Таможенного управления, в указанный период показатель вырос на 2,7% в годовом исчислении, составив 9 млрд 300 млн долларов, 590 тыс. единиц. Основными рынками сбыта являются США, Россия, Канада и Австралия. Одиннадцатый квартал подряд растут поставки в Россию автомобилей средних и крупных габаритов. Российский рынок становится всё более приоритетным для южнокорейских автопроизводителей. Сообщается также, что экспорт экологичных автомобилей вырос на 33,8%, составив 1 млрд 260 млн долларов. Доля данного направления в общем экспорте автомобилей составила 13,6%. Импорт, между тем, снизился на 20,1% до 2 млрд 400 млн долларов, 65 тыс. единиц. Снижение отмечено относительно Германии и Италии, а рост – из Великобритании, США и Японии.