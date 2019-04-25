Фильм MARVEL «Мстители: финал» ставит новые рекорды

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В РК фильм американской киностудии MARVEL «Мстители: финал» был встречен очень положительно. По состоянию на 28 апреля, на пятый день после премьеры количество людей, посмотревших его в кинотеатрах, составило 6 млн 280 тыс. человек. Только в минувшие выходные показатель достиг 3 млн человек. В первый день показа картина поставила новый рекорд для премьеры, собрав 1 млн 340 тыс. зрителей. На четвертый день был поставлен еще один суточный рекорд в 1 млн 480 тыс. человек. Помимо этого на данный момент уровень бронирования билетов в онлайн превышает 90%. Представители кинотеатров указывают на отсутствие сомнений в том, что общий показатель достигнет 10 млн человек.