На рынке полупроводников Samsung Electronics может уступить лидерство Intel

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Южнокорейское правительство в течение 10 лет намерено вложить 1 трлн вон в новые разработки в сфере системных полупроводников в целях повышения конкурентоспособности данной отрасли. Как сообщили в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий, 25 апреля главное управление по делам научно-технических инноваций завершило предварительное технико-экономическое обоснование проекта разработки «умных» полупроводников следующего поколения. Системные полупроводники являются ключевым компонентом телевизоров и другой бытовой техники, а также представляют собой неотъемлемую часть технологий четвёртой промышленной революции, в том числе интернет вещей, беспилотные автомобили и другие. На них приходится 70% мирового рынка полупроводников. Но РК до настоящего момента сосредотачивала инвестиции на сфере полупроводниковой памяти. Ранее в Samsung Electronics сообщили о планах к 2030 году выделить на развитие сферы системных полупроводников 133 трлн вон. Между тем, в первом квартале этого года операционная прибыль Samsung Electronics и SK Hynix сократилась более чем на 60% в годовом исчислении. Ожидается, что в секторе полупроводников Samsung может уступить первое место американскому производителю Intel, который главным образом занимался полупроводниковыми компонентами для промышленного и сетевого оборудования. На этом фоне указывается на необходимость смены стратеги развития данной отрасли.