Джон Болтон выразил отрицательную позицию относительно шестистороннего формата диалога по КНДР

Photo : YONHAP News

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выразил отрицательную позицию относительно шестистороннего формата переговоров по северокорейской ядерной проблеме. В частности, в интервью Fox News он заявил, что не исключает возможности возобновления данного формата, однако отметил, США не приветствуют этот вариант. Такую позицию Болтон объяснил тем, что в прошлом данные переговоры провалились. Это первая реакция США на высказывание Владимира Путина о важности шестистороннего диалога, сделанное на пресс-конференции после саммита КНДР и России во Владивостоке на прошлой неделе. После этого китайские СМИ подчеркнули важность шестистороннего формата, уделяя больше внимания роли сотрудничества КНДР с Китаем и Россией. Кроме того, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что когда США занимаются проблемой КНДР, они вмешиваются «в дела не своего региона». Он отметил, что Россия граничит с СК, поэтому северокорейская проблема — это «свой» для Москвы регион. Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, провёл встречу с японским премьер-министром Синдзо Абэ, указывая на важность сотрудничества двух стран по вопросу денуклеаризации.