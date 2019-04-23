В РК отметили годовщину межкорейского саммита и Пханмунчжомской декларации от 27 апреля

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В минувшую субботу в пограничном пункте Пханмунчжом состоялось мероприятие по случаю годовщины межкорейского саммита и Пханмунчжомской декларации от 27 апреля. Торжественная церемония на тему «Дальняя дорога», «Дальний путь, который нужно пройти» проходила один час. Она началась с показа видео о деятельности президентов РК, прилагавших усилия для межкорейского примирения. Кроме того, на фоне видео о встрече и переговорах лидеров двух Корей Мун Чжэ Ина и Ким Чон Ына в разных точках пограничного пункта Пханмунчжом состоялись выступления музыкантов из РК, США, Японии и Китая. Южнокорейский президент, между тем, выступил с видеообращением. Он заявил, что Пханмунчжомская декларация шаг за шагом реализуется. В числе признаков этого он указал на закрытие постов охраны в демилитаризованной зоне и создание совместного пункта оперативной связи. Президент сравнил путь к воссоединению с новой дорогой, которую нужно пройти вместе, указав на то, что иногда нужно подождать спутников, идущих немного медленнее. Между тем, папа Римский Франциск направил свои поздравления. Он помолился за приход новой эпохи мира, указав на возможность преодолеть противостояние и конфликты путём построения дружественных отношений и примирения через усилия и терпимость. Первоначально правительство РК уведомило Север о планах по проведению вышеуказанного мероприятия, однако никакой реакции от Пхеньяна не последовало.