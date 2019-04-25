Южнокорейский рынок медицинского оборудования превысил отметку в 6 трлн вон

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Южнокорейский рынок медицинского оборудования впервые превысил отметку в 6 трлн вон. По данным Управления по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств, представленным 29 апреля, в прошлом году показатель составил 6,5 трлн вон или 5,6 млрд долларов. Это на 11,8% больше, чем в предыдущем году. В течение последних пяти лет среднегодовой рост профильного рынка в стране составлял 9%. Наибольший объём производства в 1,5 млрд долларов пришёлся на зубные импланты. Это связывают с влиянием старения общества и расширением медицинской страховки на импланты. В сфере экспорта медицинского оборудования наибольшая доля приходится на импланты, ультразвуковое диагностическое оборудование, косметологические филлеры.