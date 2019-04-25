Более 400 тыс. человек подписались под петицией с требованием о расформировании партии Свободная Корея

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Более 400 тыс. человек подписались под петицией с требованием о расформировании крупнейшей оппозиционной партии Свободная Корея, которая была размещена 22 апреля на сайте администрации президента РК. Отметка в 400 тыс. подписей была превышена за семь дней. Из-за большого количества посетителей сайта страница с петицией некоторое время была недоступной. Слова «народная петиция» находятся в топе по количеству запросов на различных интернет порталах. В самой петиции говорится: «Партия Свободная Корея является собранием депутатов, на которых расходуются огромные налоговые средства. Однако они сдерживают законодательную деятельность правительства, проводя различные акции протеста по любому поводу. Кроме того, партия сократила бюджет пожарной службы, нанеся ущерб безопасности населения, и постоянно препятствует реализации политики государства по поддержке народа». Петиция появилась после усугубления противостояния правящих и оппозиционных сил вокруг придания вопросу о реформировании системы выборов статуса объекта для ускоренной процедуры рассмотрения в парламенте.