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28 апреля в Кванчжу состоялся концерт в поддержку успешному проведению Чемпионата мира по водным видам спорта, запланированному на период с 21 по 28 июля этого года. На нём выступили звёзды К-РОР, среди которых бойсбэнд «Бантхан сонёндан» (BTS), трижды возглавивший чарт Billboard 200. Концерт привлёк около 30 тыс. фанатов творчества южнокорейских звёзд. Когда на сцену вышла группа «Бантхан сонёндан», зрители встретили её громкими возгласами приветствия. Столь высокий интерес к концерту вызвал сам факт участия именитой группы, а также распространение бесплатных билетов. Между тем, иностранные зрители оставили хорошие воспоминания от поездки в Кванчжу. Гости из Германии получили возможность получить уроки в танцевальном центре, который ранее посещал один из членов BTS j-hope, который родом из Кванчжу. Кроме того, иностранные любители К-РОР посетили различные туристические месте, в том числе рынок у железнодорожной станции Сончжон, деревню пингвинов в районе Янрим-дон и другие.