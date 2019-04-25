Индекс ожидаемой деловой активности в РК вновь на низком уровне

Оценка южнокорейских компаний относительно будущего состояния экономики страны 12 месяцев подряд носит отрицательный характер. 29 апреля Корейский институт экономических исследований представил результаты очередного опроса на эту тему, проведённого среди 600 человек. На их основе был рассчитан индекс Деловой активности на май, который составил 94,1 пункта, что на 0,5 пункта меньше, чем в апреле. Спад показателя продолжается два месяца подряд. Отметка выше ста пунктов означает, что большинство представителей деловых кругов с оптимизмом смотрят в ближайшее будущее, а ниже ста пунктов означает обратное. Обычно майский показатель увеличивается, учитывая большое количество праздников и выходных в данном месяце. Но в этом году индекс оказался ниже, чем в апреле. В институте отмечается, что это связано с опасениями, в связи с ухудшением экономической ситуации внутри страны и на мировом рынке, а также со снижением количества рабочих дней.