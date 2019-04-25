Правительство РК принимает меры по улучшению экономической ситуации

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Правительство РК приложит максимум усилий для стабилизации внутренних цен на нефтепродукты, которые могут вырасти из-за запрета на закупку иранской нефти, наложенного США. Об этом 29 апреля в ходе заседания комитета по вопросам оживления экономики заявил вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов Хон Нам Ги. Он заявил, что правительство как никогда крайне серьёзно относится к нынешнему спаду в экономике. По его словам, власти различными мерами намерены поддержать инвестиционную активность не только крупных, но также малых и средних компаний. Касательно стратегии внедрения инноваций в туризме Хон Нам Ги заявил, что правительство подготовит план развития сферы отдыха на море, а также горного туризма. Планируется в первой половине этого года разработать инновационную стратегию развития отрасли услуг. Хон Нам Ги призвал парламент как можно быстрее утвердить дополнительный бюджет, проект которого был направлен в Национальное собрание на прошлой неделе. Вице-премьер заявил, что правительство работает над мерами поддержки развития глобальной конкурентоспособности отечественной отрасли системных полупроводников. Среди мер по стабилизации стоимости нефтепродуктов министр назвал активизацию работы заправочных станций с пониженными ценами, повышение конкуренции на рынке углеводородов за счёт расширения электронных операций, а также оказание помощи малым и средним компаниям в поиске новых источников импорта углеводородов и в обеспечении ликвидности.